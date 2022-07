The Rock zavrnil vodenje letošnjih emmyjev.

"Krivi so bili urniki. Ob ponudbi sem bil iskreno zelo počaščen, a žal nismo uspeli uskladiti urnikov. To je vse. To je bilo odločilno," je kratko in jedernato pojasnil igralec, ki bi moral po govoricah sodeč oder emmyjev deliti s komedijantom Chrisom Rockom . Glede na to, da sta sedaj tako igralec kot tudi komedijant, ki je bil na oskarjih deležen zaušnice Willa Smitha , voditeljsko vlogo zavrnila, identiteta letošnjega voditelja ostaja skrivnost.

V Hollywoodu so pred dnevi sicer že razglasili letošnje nominirance za nagrado emmy, med katerimi je kar nekaj novosti, med drugim serija Only murders in the building, v kateri igrata legendarna Steve Martin in Martin Short. Nominacije si je pridružila tudi serija Squid Game, ki je ob koncu lanskega leta razburila javnost s svojim brutalnim pogledom na denar, svet in odnose.