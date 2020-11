The Weeknd na podelitvi nagrad AMA znova 'poškodovan'

The Weeknd je znova presenetil oboževalce, ko se je na podelitvi ameriških glasbenih nagrad AMA pojavil ovit v povoje. Gledalci prireditve, ki je potekala v Los Angelesu pod strogimi zaščitnimi ukrepi, so se ustrašili zaradi pevčevega videza, ki je sporočal, da se mu je pred kratkim morda pripetila kakšna nesreča.

The Weeknd - resen izraz na obrazu, številne preveze in modrice.

Na srečo temu ni bilo tako, glasbenik, čigar pravo ime je Abel Tesfaye, je poškodbe simuliral že avgusta, na prireditvi MTV-jevih glasbenih nagrad. Tokrat se je razveselil priznanj v kategoriji za najboljšega soul/R&B izvajalca, prejel pa je tudi nagradi za album After Hours in pesem Heartless.

Preveze, povoji in umetna kri so del igre, ki se je izvajalec poslužuje vse od izida njegove uspešnice Blinding Lights, v videospotu katere se večkrat poškoduje. Spot je del studijskega albuma, ki mu je prinesel nagrado na nedavni prireditvi. Vsi video izdelki z albuma pa imajo podobno temo, ki se ji pevec ne odreče niti na prireditvah in pojavljanjih v živo.