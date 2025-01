The Weeknd zaradi požarov odpovedal koncert in premaknil izid albuma

Pevec The Weeknd je zaradi požarov v Los Angelesu spremenil svoje načrte in odpovedal koncert ter premaknil izid albuma. "To mesto je bilo zame vedno velik vir navdiha in moje misli so z vsemi, ki so bili prizadeti v tem težkem času," je zapisal na svoj profil na Instagramu in se zavezal k pomoči.

OGLAS

The Weeknd je zaradi uničujočih požarov, ki še naprej pustošijo po Kaliforniji, odpovedal prihajajoči koncert in premaknil izid albuma. Na Instagramu je sporočil: "Zaradi spoštovanja in skrbi do ljudi Los Angelesa sem odpovedal koncert na stadionu Rose Bowl, ki bi se moral odviti 25. januarja. Prav tako je bil premaknjen datum izdaje albuma. Nov datum je 31. januar."

Na stadionu Rose Bowl namesto koncerta krizni center FOTO: Profimedia icon-expand

V nadaljevanju objave je dodal: "To mesto je bilo zame vedno velik vir navdiha in moje misli so z vsemi, ki so bili prizadeti v tem težkem času. Glede na to sem se tudi odločil, da bom izdajo svojega albuma preložil. Osredotočen sem na podpiranje skupnosti pri okrevanju." Stadion Rose Bowl, na katerem bi se moral odviti koncert, trenutno služi kot šotorišče za ljudi, ki so ostali brez vsega, in krizni center, kjer zbirajo donacije.