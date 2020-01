Thomas Markle: Meghan, Harry in kraljeva družina mi veliko dolgujejo

Thomas Markle je pred nekaj dnevi predstavil 90-minutni dokumentarni film o njegovi zgodbi, kjer se osredotoča predvsem na otroštvo Meghan Markle in njeno vzgojo. Priznal je še, da ga tabloidi za njegove izjave večkrat plačajo.

75-letni Thomas Markle, oče Meghan Markle, je za svoj dokumentarni film z naslovom Moja zgodba (My Story) z javnostjo delil fotografije iz mladosti svoje hčerke. O njenem otroštvu pravi, da so bili to njegovi najsrečnejši trenutki v življenju, poleg fotografij pa je delil tudi nekaj videoposnetkov, med njimi tudi Meghanin šolski nastop, kjer je igrala priljubljeni pravljični lik Rdečo kapico, in posnetek njenega zadnjega dne na zasebni šoli v Los Angelesu.

FOTO: Profimedia

Thomas je za Channel 5 povedal, da je bil ob njenem rojstvu najsrečnejši na tem svetu in dodal, da je čutil, da bo drugačna."Ko sem jo prvič pestoval in videl njen obraz, majhne prste, ki so se ovili okrog mojih rok, je bilo dovolj. Zaljubil sem se," je povedal ob misli na njeno rojstvo. Kot kaže,pa sta se oče in hči v vseh teh letih zelo oddaljila, ni ga bilo celo na njeni kraljevi poroki. Tako se, odkar se je nekdanja igralka odločila, da se bo poročila s članom kraljeve družine, z očetom nista videla niti slišala. V dokumentarcu je Thomas dodal, da se ne bosta srečala, dokler se ne spusti na realna tla.

Meghan skupaj z očetom. FOTO: Profimedia