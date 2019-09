Thomas Markle hčerko označil za lažnivko

"Včasih dobim občutek, da ljudje mislijo, da ne maram svoje hčere. Zelo rad jo imam ... A razočaran sem, ker ne morem videti vnuka. Upal sem, da bo materinstvo omehčalo hčerko ... Med nama nikoli ni bilo težav, vse do nedavnega," je še dodal: "Bil sem tiho zaradi njene nosečnosti, toda nočem biti več tiho, kljub temu da me njihovo osebje odriva stran."

Komaj se je polegel prah okoli družine Meghan Markle, ko se je znova oglasil njen oče, Thomas Markle . Tako je v nedavnem intervjuju potožil, da si želi več stika s hčerko in vnukom: "Želim si, da bi mi poslali fotografijo vnuka, ki bo jo dal poleg hčerkine fotografije. A ni to želja vsakega dedka? Me res zanima, ali ima tudi Archie slaven družinski nos," je dejal.

Nato pa je postal bolj oster in hčerko označil za lažnivko. Pred časom je namreč Meghan v javnem govoru dejala, da si ej sama plačala šolanje na univerzi: "S štipendijami, programi finančne pomoči in zaslužkom od študentske zaposlitve v kampusu sem lahko študirala." Temu pa zdaj njen oče oporeka. "To je popolnoma neresnično. Celoten znesek študija, do zadnjega fičnika, je šel iz mojega žepa. To lahko dokažem tudi z bančnimi izpiski," je bil odločen ter zraven dodal, da je plačal tudi njene šolske izpete v Španijo in Anglijo ter delovni študij v Argentini.

Hkrati pa se je obregnil tudi ob Harryja in mu očital dvoličnost zaradi uporabe zasebnih letal ter dejal, da ga princ nikoli ni vprašal, ali se lahko poroči z Meghan – kraljeva družina je dejala, da je Harry 'stopil' do zeta in ga iz vljudnosti vprašal za hčerkino roko.

Očitno je to sodu zbilo dno, kajti vir blizu kraljevega para naj bi zaradi vseh teh izjav dokončno pretrgalo vse stike z njim: "Meghan očeta noče več videti, kajti neprestano jo izdaja. Zelo ji je težko, tako je odločitev sprejela pred kratkim – njeno srce je zlomljeno, a mora zaščititi sebe, moža in sina," je medijem dejal vir blizu mlade kraljeve mamice.