Thomas Markle ima po možganski kapi težave z govorom

Thomas Markle, oče Meghan Markle, je pet dni za tem, ko je doživel možgansko kap, zapustil bolnišnico. Za The Daily Mail je povedal: "Vsem sem zelo hvaležen in vem, kakšno srečo imam, da živim. Želim se zahvaliti vsem, še posebej čudovitim zdravnikom in medicinskim sestram, ki so mi rešili življenje, angeli so." Dodal je, da so ga vsa sporočila, ki jih je prejel od ljudi po vsem svetu, zelo ganila. "Ljudje so bili do mene prijazni."

Britanski tabloid še navaja, da je možganska kap prizadela Thomasovo sposobnost za govor, zato za zdaj komunicira tako, da piše na belo tablo. "Trenutno ne morem govoriti, ampak trudim se. Ljudem se bom primerno zahvalil, ko bom tega zmožen." Njegov sin je dodal, da Thomas že obiskuje logopeda, ki mu pomaga v procesu zdravljenja.

Thomasu so zdravstvene težave preprečile, da bi odpotoval v Veliko Britanijo na praznovanje platinastega jubileja kraljice Elizabete II. "Želel sem iti, da bi kraljici izkazal spoštovanje. Želim ji vesel jubilej in še veliko let," je dejal.