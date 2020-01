Thomas Markle na sodišču kot priča proti hčerki Meghan

Thomas Markle, oče nekdanje igralkeMeghan Markle, ki se je poročila v britansko kraljevo družino, je pripravljen v pravni zadevi pričati proti svoji hčerki. Odtujeni oče vojvodinje Susseške naj bi bil v sodni zadevi, ki jo je vložila zoper britanski časopis, poklican kot ključna priča obrambe, pišejo britanski mediji.

Meghan je namreč lani na sodišču vložila tožbo zoper več medijev, ker naj bi širili laži o njej in njenem soprogu, princu Harryju. "Zaradi vdora v zasebnost in nezakonite objave zasebnega pisma vojvodinje Susseške smo sprožili legalen postopek zoper The Mail in družbo Associated Newspapers. Njihova dosedanja kampanja je temeljila na ustvarjanju in objavljanju neresničnih podatkov tako o vojvodinji kot njenem soprogu," sta zapisala v tožbi. Mediji naj bi namreč avgusta 2018 objavili izvlečke pisma in sporočil, ki ga je napisala očetu.

Stvari na sodišču se tako počasi premikajo naprej, med pričami pa naj bi bil tudi oče vojvodinje, ki pa naj bi pričal za obrambo. 75-letni Markle je odvetnikom že pred časom predal besedilna sporočila, poslana pred Meghanino poroko, ki razkrivajo trpek odnos med očetom in hčerko. V dokumentih je tako zapisano, da je Thomas hčerki sporočil, da ne more priti na njeno poroko, ker so ga odpeljali v bolnišnico na nujno operacijo srca, zdravniki so mu naročili tudi, naj zaradi zaradi zdravstvenih razlogov ne potuje z letalom. Odgovoril naj bi mu princ Harry, ki ga je v sporočilu obtožil, da je Meghan zaradi tega, ker ga ne bo, prizadeta, nihče pa ga ni vprašal o njegovem zdravju. Markle je tako odpisal: "Nisem storil ničesar, s čimer bi škodoval Meghan ali komu drugemu ... Oprosti, ker je moj srčni infarkt zate nevšečnost."

Iz papirjev obrambe je tako razvidno, da bo tožena stranka omenila tudi pismo, ki ga je prejel Thomas od hčerke, dotično pismo pa je nato zašlo tudi v medije. Thomas je lani oktobra o tem spregovoril tudi javno. To je, kot trdi, storil zato, ker se je želel zaščititi pred krivičnim obrekovanjem.

Najnovejši razvoj zadeve na sodišču je prišel ravno v v nemirnem tednu, ko se je kraljica pogovarjala o vlogi Meghan in Harryja v kraljevi družini, potem ko sta izrazila željo, da odstopita od svojih kraljevskih dolžnosti.