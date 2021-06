Thomas Markle: Oprah Winfrey izkorišča Harryja in Meghan

Oče vojvodinje Meghan Markle se je znova pojavil v medijih. Za oddajo '60 Minutes Australia' je spregovoril o svoji hčeri, hkrati pa obtožil zvezdnico pogovornih oddaj, Oprah Winfrey, da je izkoristila Harryja in Meghan za samopromocijo svojih novih oddaj. Meghan in Thomas Markle naj že nekaj časa ne bi imela stikov, saj od kraljeve poroke nista v dobrih odnosih.

Thomas Markle se je znova izpostavil v medijih. Tokrat je presenetil z novo škandalozno mislijo, saj meni, da je Oprah njegovo hčer in njenega moža izkoristila, ko sta v marčevskem intervjuju spregovorila o kraljevi družini in Meghaninem notranjem boju. Markle meni, da sta zet in hči ranljiva, Oprah pa Harryja še naprej izkorišča, saj je ta v izpovedni oddaji spregovoril tudi o svojem mentalnem zdravju, priznal pa je tudi zlorabo alkohola in drog v mladih letih.

"Oprah Winfrey se po mojem mnenju igra s Harryjem in Meghan. Mislim, da ju samo izkorišča, da si gradi socialno mrežo in dela dobro reklamo za svoje nove oddaje. Menim tudi, da je izkoristila zelo oslabelega moža in ga pripravila, da je govoril o stvareh, ki jih ne bi smel govoriti po televiziji," je dejal Markle.

V marčevskem intervjuju z Oprah sta Megahan in princ Harry spregovorila o življenju v kraljevi družini, med drugim pa sta družino obtožila rasizma in ignoriranja Meghaninega klica na pomoč, ko je ta celo razmišljala o samomoru, preden sta izstopila iz monarhije in se odpovedala kraljevim dolžnostim.

Harry je po tem še enkrat spregovoril v javnem pogovoru s kraljico pogovornih oddaj, o svojih osebnih bojih, ki jih je doživljal po smeri njegove matere, princese Diane leta 1997. "Takrat sem pil alkohol, jemal droge, počel sem stvari, zaradi katerih sem mislil, da se bom boljše počutil," je v pogovoru dejal 36-letni princ Harry. Da sta Meghan in njen oče Thomas v slabih odnosih ni nobena skrivnost. Oče vojvodinje je namreč v preteklosti medijem že prodal hčerine fotografije tik pred njeno poroko s princem, medijem pa je posredoval tudi hčerino zelo osebno pismo. Škandali so pripeljali do tega, da Thomas hčere na koncu ni pospremil do oltarja, njuni odnosi pa so se zelo ohladili.

Od takrat je vojvodinjin oče večkrat pristopil do medijev in pristal na naslovnicah s kontroverznimi izjavami. Priznal je tudi zlorabo kokaina, svojo hčer pa je obtožil tudi, da je razbila kraljevo družino. O svojem odnosu z očetom je javno spregovorila tudi Maghan, ki pa je po poroki z britanskim monarhom z večino sorodnikov prekinila stike.