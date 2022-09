Tiffany Haddish in Aries Spears obtožena izkoriščanja in spolnega nadlegovanja otrok

22-letno dekle in njen 14-letni brat sta v torek vložila tožbo, v kateri sta navedla, da sta bila v otroštvu žrtvi nadlegovanja Tiffany Haddish in Ariesa Spearsa . Zapisala sta celo, da sta bila spolno zlorabljena. Neznanka in Neznanec ju tožita, ker naj bi ju domnevno pripravila do igranja v skečih, neprimernih za njuno starost, kar naj bi jima povzročilo travme za vse življenje.

Zvezdnika sta tako obtožena namerne povzročitve čustvene stiske, spolnega nasilja, nadlegovanja in zlorabe mladoletnih oseb. Deklica naj bi bila v času zlorabe namreč stara 14 let, deček pa komaj sedem. Tiffany je po sodnih dokumentih sodeč obtožena tudi malomarnosti, slabega nadzora nad otrokoma in goljufije. Tožba, ki jo je za svoja otroka vložila njuna mama, zahteva splošno in posebno odškodnino, znesek pa ni naveden.

Leto kasneje naj bi zvezda serije Girls Trip mamo kontaktirala in jo prosila, da bi deček zaigral v posnetku, ki naj bi ga objavili na Nickelodeonu. Kasneje se je izkazalo, da se je posneto uporabilo za spletno mesto Funny Or Die, ki je sodelovanje pri posnetku odločno zanikalo in celo označilo za odvratno. Že samo naslov videa je bil dečkovi starosti povsem neprimeren, saj so ga poimenovali Skozi oči pedofila, vsebina pa naj bi bila še bolj sporna. Tu naj bi se obtožbe dotikale Ariesa Spearsa, ki je v videu igral pedofila, ki je nadlegoval mladoletnega fantka. Haddishonova je bila na snemanju prisotna, celo igrala je dečkovega skrbnika, obenem pa naj bi podpirala komikovo spolno nadlegovanje otroka. Mladoletnik v tožbi zatrjuje, da je bil pred snemanjem omamljen.

V tožbi je še zapisano, da sta bila otroka mladoletna in nista mogla privoliti v sodelovanje. "Prav tako na snemanju ni bil prisoten starš ali skrbnik," je navedeno. 22-letnica zaradi travm in izgube zaupanja v ljudi ne hodi na zmenke, 14-letnik pa naj bi imel socialno motnjo, depresijo in anksioznost ter se boji kamer na elektronskih napravah, saj ga spominjajo na snemanje. Poleg otrok naj bi zaradi tega tudi njuna mama imela težave z duševnim zdravjem.

Haddishin odvetnik je ob vročitvi tožbe že dejal, da so trditve lažne. "Njuna mati že več let poskuša uveljaviti lažne terjatve proti Tiffany. Več odvetnikov je že prevzelo ta primer, a so vsi zadevo opustili, saj so trditve v tožbi neutemeljene," je dejal. Tudi Spearsova odvetnica je svojega klienta branila. "Aries ne bo nasedel nobenim lažnim obtožbam," je povedala.