Tiffany Haddish in Common sta se razšla

Spoznala sta se na snemanju filma The Kitchen leta 2019, a na začetku sta bila zgolj prijatelja, je v pogovoru še razkrila igralka.

Julija je Common v enem podcastu povedal: "Mislim, da je bila ena izmed pomembnih stvari v odnosih zame to, da se resnično bolje poznam in se imam rad ter znam izraziti stvari, ki si jih želim," je povedal voditeljici Janine Rubenstein. "Razvil sem se in prišel do te točke."

Igralka pa je septembra v podcastu SmartLess izjavila, da si želi, da bi skupaj živela: "Ne živiva v isti hiši. Rada bi, da bi bil (Common) vedno moj prijatelj," je začela. "Če se odloči, da se želi poročiti z mano, v redu. Nočem prstana, želim si, da si ustvariva skupen dom."

Haddisheva je bila pred tem poročena z Williamom Stewartom, od katerega se je ločila leta 2013. V nasprotju z njo Common ni bil nikoli poročen, je pa oče 24-letne hčerke Omoye Lynn, ki jo ima z nekdanjo partnerko Kim Jones.

Tiffany je trenutno v Atlanti, kjer snema nov film z naslovom Haunted Mansion.