Tiffany Haddish kot ena od možnih zamenjav za Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres je nedavno naznanila, da bo naslednje leto zaključila z vodenjem svoje pogovorne oddaje The Ellen DeGeneres Show, ki jo je uspešno vodila 19 let. Oddaja je sicer v tekoči 18. sezoni izgubila čez milijon gledalcev zaradi prijav zaposlenih o "toksičnem okolju in čustvenih zlorabah." Ker je Ellen tudi lastnica pravic svoje pogovorne oddaje, ki jo producira Warner Bros., jo je nemogoče nadomestiti, ne da bi ustvarili popolnoma nov format oddaje z novim voditeljem. Tuji mediji sedaj poročajo, da jo je pripravljena naslediti komedijantka Tiffany Haddish, ki je v preteklosti že vskočila v čevlje televizijske voditeljice.