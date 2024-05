Tiffany Haddish: Mislila sem, da bom umrla zelo mlada

Tiffany Haddish se je v tujem podkastu spominjala strašnega obdobja v svojem življenju. V epizodi podkasta SHE MD je igralka, komičarka in avtorica I Curse You with Joy povedala, da si nikoli ni mislila, da bo slavna zabavljačica, predvsem zaradi nekaterih travmatičnih izkušenj iz njenega otroštva. "Sploh si nisem mislila, da bom dočakala 21 let," je dejal sedaj 44-letnica. "Mislila sem, da bom umrla, preden bom dopolnila 21 let, ker so okoli mene ljudje zaradi strelov umirali. Bila sem na toliko pogrebih. Toliko mojih prijateljev je bilo ubitih. Okoli mene je bilo toliko opustošenja, da si nisem mislila, da mi bo uspelo," je dodala.

Toda, kot je igralka pojasnila v podcastu, ta občutek ni odvzel njene želje, po delanju sprememb v njeni profesiji. "Tudi, ko sem se starala in sem se počutila, da se svet okoli mene ruši in ko so me mučili fizično in čustveno, sem si še vedno želela prinesti pozitivno pozitivno energijo v svet." Zvezdnica je dodala, da je v želji po nastopanju celo povabila otroke iz soseščine, da gledajo njene nastope, ki jih je pripravljala. "Izmislila sem si pesmi in jih pela ter ob tem plesala. Sem si že takrat predstavljala, da bom zabavljačica? Ja. Sem si predstavljala, da bom slavna? Ne."

V nedavnem pogovoru za People o njeni novi knjigi I Curse You with Joy je Tiffany dejala, da si je želela, da bo ta knjiga govorila o nečem pomembnem. "Počutila sem se, kot da moram malo bolj živeti in da moram bolj razumeti svoje sedanje življenje." V tej knjigi se poglobi v vzpone in padce svoje kariere v zabavni industriji, pa tudi v svoje osebno življenje, vključno z materinimi spopadi z duševno boleznijo, zaradi česar je postala skrbnica svoje družine, preden je končala v sistemu rejništva.