Tiffany Haddish: Moja psička je zavohala spolno prenosljive bolezni

V intervjuju s Paris Hilton , ki je ameriško igralko, voditeljico in komičarko gostila v svojem podcastu I Am Paris , je Tiffany Haddish izjavila, da je imela njena pokojna psička Dreamer sposobnost, da je lahko zaznala, kadar so bili njeni partnerji okuženi s spolno prenosljivimi boleznimi. Ravno zaradi te sposobnosti njene pasje prijateljice in sostanovalke sta skupaj razvili cel postopek, ritual pri spoznavanju novih partnerjev.

"Kadar sem moškega pripeljala domov, je pritekla do njega in takoj povohala njegove genitalije," komičarka je še dodala, da je potem psička povohala še njegovo zadnjico in se nato vrnila k njej. "Kadar se je usedla in nasmejala, sem vedela, da je vse v redu," kadar je bilo nekaj narobe, pa naj bi Dreamer začela kihati.

"To je bila zame vedno iztočnica, da sem fante povprašala, kdaj so bili nazadnje na pregledu." Kljub temu, da so bili njeni potencialni partnerji po navadi presenečeni nad vprašanjem, so kasneje, če so res obiskali zdravnika, vedno ugotovili, da so s čim okuženi. "Nikoli se ni zmotila, ona je vedela, zavohala jih je!"

Tiffany Haddish sicer velja za veliko ljubiteljico živali. S psičko Dreamer sta skupaj preživeli kar 14 let, zdaj pa ji doma delata družbo mačka Catonic in maltežanka Sleeper, za katero vedno zabavna televizijska voditeljica pravi, da je njena telesna stražarka.