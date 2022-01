Tiffany Haddish o aretaciji: Tega nisem pričakovala

Zvezdnica je v ponedeljek gostovala v pogovorni oddaji The Tonight Show, kjer je brez težav spregovorila o aretaciji in se na svoj račun celo pošalila: "Molila sem, naj mi bog pošlje novega moškega, dobrega moškega. Bog me je uslišal in mi poslal štiri moške v uniformi. Tega nisem pričakovala. Tega nisem niti najmanj pričakovala. Sedaj imam zelo dobrega odvetnika in trudiva se zadevo rešiti. Svoje želje moram naslednjič bogu malo bolje izraziti," je dejala komičarka.

Voditelju Jimmyju Fallonu je Tiffany pojasnila, da je zadnje čase nenehno žalostna, saj je poleg igralskega kolega Boba Sageta izgubila tudi babico, s katero sta si bili zelo blizu. Povedala je, da ves čas žaluje, zato bo njena naslednja stand-up predstava verjetno posvečena žalovanju. "Zabavno bo ugotoviti, kako se s tem spopasti."

Tiffany je policija v okrožju Peachtree aretirala, potem ko so prejeli klic, da je voznica na avtocesti zaspala za volanom. Policisti so jo odpeljali v zapor v Peachtreeju, kjer je preživela nekaj ur. Za izpust iz zapora je morala plačati varščino v višini 1500 evrov.