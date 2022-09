Tiffany Haddish o obtožbah zlorabe: Vem, da imajo ljudje vprašanja

Pred dnevi so se v ameriških medijih pojavile obtožbe, da sta komika Tiffany Haddih in Aries Spears v letih 2013 in 2014 nadlegovala in izrabila takrat 14-letno dekle in njenega 7-letnega bratca za snemanje posnetkov, ki pa niso bili primerni za njuno starost. Na obtožbe se je sedaj odzvala tudi 42-letna komičarka, ki je v izjavi na družbenem omrežju zapisala, da se zaveda, da imajo ljudje vprašanja, a o tem ne more razpravljati, saj je preiskava še v teku.

Tiffany Haddish se je na družbenem omrežju odzvala na obtožbe nadlegovanja bratca in sestrice, ki naj bi ju skupaj s komikom Ariesom Spearsom med letoma 2013 in 2014 uporabila med snemanjem skeča, prizori pa naj ne bi bili primerni za njuno starost, saj sta bila deklica in deček stara 14 in 7 let. 42-letna komičarka je v objavi na Instagramu zapisala, da se zaveda, da imajo ljudje veliko vprašanj, a o tem ne more govoriti, saj je preiskava še v teku.

"Vem, da imajo ljudje cel kup vprašanj, in razumem to. Sem v tem skupaj z vami. Ker je bila podana uradna obtožnica, lahko razkrijem le malo podrobnosti," je zapisala in dodala: "Čeprav je bil skeč mišljen kot komičen, ni bil prav nič smešen, jaz pa obžalujem, da sem privolila v sodelovanje v njem. Upam, da bom lahko že kmalu z vami delila več informacij o tej situaciji." Pod objavo je onemogočila komentiranje. 22-letno dekle in njen 14-letni brat sta pred dnevi vložila tožbo, v kateri sta navedla, da sta bila v otroštvu žrtvi nadlegovanja Tiffany Haddish in Ariesa Spearsa. Zapisala sta celo, da sta bila spolno zlorabljena. Brat in sestra komika sedaj tožita, ker naj bi ju domnevno pripravila do igranja v skečih, neprimernih za njuno starost, kar naj bi jima povzročilo travme za vse življenje.

V tožbi sodeluje tudi mati domnevno zlorabljenih otrok, s komičarko pa naj bi se spoznali prav prek komedije in razvili tesen odnos in se povezali zaradi ločitev, ki sta jih prestali. "Obe sva se ločevali in najini ločitvi sta bili zelo umazani. Prav zaradi tega sva se povezali in postali tesni prijateljici," je za Daily Beast, ki je prvi poročal o tožbi, povedala mati deklice in dečka. Tiffany je leta 2013 obiskala poletni tabor, ki se ga je udeležila tudi neznanka, ponudila pa naj bi ji 'popolno vlogo' v nekem oglasu. Po besedah odvetnika, mati in hči nista poznali podrobnosti vloge, le-te pa naj bi dobro poznala komika. Najstnica je tako zaigrala v oglasu verige s hitro prehrano, v katerem je jedla sendvič, zraven pa je spuščala 'spolne' zvoke. Deklici naj bi bilo po besedah, zapisanih v tožbi, s strani igralke celo nazorno pokazano, kako naj se obnaša med snemanjem. Neznanka naj bi se spolne zlorabe zavedla šele leta kasneje, ko je v podobnem prizoru v filmu Girls Trip videla zaigrati Tiffany.