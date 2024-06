Tiffany Haddish ostaja trezna, kljub konstantnim zabavam

Tiffany Haddish je za People spregovorila o tem, kako nadaljuje svojo pot treznosti, medtem ko se udeležuje različnih zabav, ko gosti maturantske plese A Night Under the Stars organizacije She Ready Foundation v Los Angelesu. "No, kot prvo, ne hrepenim po njem," je o alkoholu dejal 44-letnica. Igralka je dodala, da ima pri sebi vedno sladko poslastico, da bi zajezila morebitne želje po alkoholni pijači. "Vedno imam majhen košček sladkarije, Jolly Rancher ali kaj podobnega," je pojasnila. "Pijem ingverjevo pivo, z malo brusničnega soka in že sem pripravljena na zabavo," je dodala.

Komičarka je pred tem, med nastopom v pogovorni oddaji Sherri Shepherd, Sherri pojasnila, da je zabava s temo 80. let za njeno fundacijo She Ready Foundation namenjena odraslim, ki nikoli niso šli na maturantski ples. "Poznam ljudi, ki nikoli niso morali iti na maturantski ples, ker jih nihče nikoli ni vprašal ali pa so bili morda geji in v 1900-ih nisi mogel iti z osebo, s katero si si res želel," je še pojasnila. Glede na spletno stran fundacije bodo sredstva, zbrana na dogodku, "opolnomočila otroke in mlade odrasle s programi poklicnih spretnosti, štipendijami in ostalimi viri."

Zvezdnica je pred meseci prav tako za People razkrila, da se je po aretaciji odločila za celibat in prenehala z uživanjem alkohola. Kljub temu, da se ji je takrat svet "sesul", je povedala, da jo je to naučilo pomembno življenjsko lekcijo.