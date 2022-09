Tiffany Haddish zaradi obtožb spolnih zlorab izgubila službo in dobiček

Igralka in komičarka Tiffany Haddish je po umiku obtožnice zoper njo in komika Ariesa Spearsa , v kateri sta ju brat in sestra obtoževala spolnih zlorab, razkrila, da je zaradi teh ostala brez službe in dobička. Kot kaže so se napovedi njenega odvetnika, ki je ves čas trdil, da je igralka nedolžna in je namen obtožb zgolj škodovati ugledu, uresničile.

Komika so pred dvema tednoma doletele obtožbe brata in sestre, ki sta v obtožnici trdila, da sta ju Tiffany Haddish in Aries Spears zvabila na snemanje neprimernih projektov, ki so se zgodili, ko sta bila ta stara 14 in 7 let, ti pa naj bi ju zaznamovali do konca življenja. Dekle, ki sedaj šteje 22 let je obtožnico umaknila, v izjavi za javnost pa pojasnila: "Moja družina in jaz Tiffany Haddish poznamo že več let in se sedaj zavedamo, da meni in mojemu bratu ne bi namerno škodovala ali pomagala komu drugemu, ki bi potem ravnal nama v škodo. Tiffany želiva najboljše in sva vesela, da lahko to pustimo za seboj."