Tiffany Trump delila prve fotografije dojenčka

Tiffany Trump je skoraj mesec po rojstvu prvorojenca na družbenem omrežju delila prve družinske fotografije, ob njih pa pripisala: "Ljubezen najinega življenja, ATB." Na njih se jasno vidi obraz malega Alexandra , ki ima na široko odprte modre oči in goste rjave lase, sledilci pa so mladi družinici zaželeli vse dobro.

Na prvi fotografiji galerije je Tiffany, ki na ramenu pestuje sina, ta pa z razprtimi usti in na veliko odprtimi očmi zre v objektiv fotoaparata. Na drugi fotografiji Alexandra pestuje oče, 31-letnica pa sedi ob njem, svojo levico, na kateri ima poročni prstan, pa drži na moževi roki. Celotna družina je oblečena v bela oblačila.

Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci, ki so mladi družini čestitali in jim zaželeli vse dobro. "Kako je čeden! Čestitke!" je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "O, moj bog, ta otrok je zadel na loteriji simpatičnosti! Čestitke, mamica!"

Zakonca sta novico, da sta postala starša, javnosti sporočila 15. maja, Tiffany pa je v objavi na družbenem omrežju zapisala: "Dobrodošel na svetu najin čudovit fantek Alexander Trump Boulos. Rada te imam bolj kot besede lahko opišejo. Hvala, da si prišel v naša življenja!"