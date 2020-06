Tiger King opozarja, da bo v zaporu mrtev že čez dva do tri mesece

'Kralj tigrov' je javnost opozoril, da so mu v zaporu šteti dnevi. Zaradi odsotnosti pravilne medicinske oskrbe predvideva, da bo umrl že čez dva ali tri mesece. Posebnež s polnim imenom Joseph Allen Maldonado-Passage , rojen s priimkom Schreibvogel, ki ga je javnost spoznala v Netflixovi dokumentarni seriji, je pismo glede njegovega trenutnega stanja in predvidevanj spisal prvega junija in ga naslovil na ameriško zvezdo podcastov Josha Belcherja.

''Potrebujem infuzije krvi na vsake štiri tedne. Vse od konca januarja pa nisem prejel niti ene. Izgubljam težo. Rane se ne celijo. Mrtev bom čez dva do tri mesece. Počutim se, kot da me je doletela smrtna kazen. Prenehali so z vsemi zdravili, z izjemo enega,''je javnost s svojim stanjem seznanil Joe. V pismu, kjer prosi za pomoč pa se je dotaknil tudi nepravilnosti, ki so se dogajale med njegovim sojenjem:''Imam dokaz, da so ameriški odvetniki, agenti ter ostale priče na sojenju lagali pod prisego.''Dodal pa je še podrobnosti o brutalnem dogajanju v zaporih: ''Bil sem nag, privezan k stolu, dokler se mi ni začela trgati koža,''po tem pa posmehljivo retorično vprašal, če nikogar ne zanima, kaj je doživel, ker je morda napačne barve kože.