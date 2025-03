Tiger Woods in nekdanja Trumpova snaha potrdila zvezo: Ljubezen je v zraku

"Ljubezen je v zraku in življenje je lepše s teboj ob moji strani. Veseliva se skupnega življenjskega popotovanja, v tem trenutku pa ceniva zasebnost vseh, ki so blizu najinih src," je na Instagram zapisal golfist Tiger Woods in z dvema fotografijama potrdil zvezo z nekdanjo snaho ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na fotografijah se športnik in Vanessa Trump, nekdanja soproga Donalda Trumpa mlajšega, z nasmehi na obrazu objemata.