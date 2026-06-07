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'Tiger Woods je pod velikim stresom zaradi svojih in Vanessinih zdravstvenih težav'

Florida, 07. 06. 2026 10.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Vanessa Trump in Tiger Woods

Tiger Woods se je marca po aretaciji zaradi vožnje pod vplivom substanc odločil za trimesečno zdravljenje v Švici, zvezdnik pa se mora ob soočanju s pravnimi posledicami in lastno rehabilitacijo spopadati tudi z zdravstvenimi težavami partnerke Vanesse Trump, ki se bori z rakom na dojki.

Tiger Woods se je po krajšem premoru vrnil v Švico, kjer je vključen v trimesečni rehabilitacijski program zaradi zdravljenja odvisnosti. 50-letnik se je na Florido vrnil, da bi stal ob strani partnerki Vanessi Trump, ki je nedavno sporočila, da se zdravi zaradi raka na dojki. "Tiger je pod velikim stresom in daje vse od sebe. Še vedno se zdravi, v prihodnjih mesecih pa ga čakajo pravne posledice po nesreči in aretaciji," je za People povedal vir blizu športnika.

Tiger Woods in Vanessa Trump
Tiger Woods in Vanessa Trump
FOTO: Tiger Woods

"Prvotni načrt je bil, da se vključi v trimesečni rehabilitacijski program, če se ne bi zgodilo nič nepričakovanega. Ne vem, kdaj in kako bo to storil, a je odločen, da se vrne na golf igrišča," je dejal vir, drugi pa dodal, da je ves čas na zvezi z Vanesso, s katero se medsebojno podpirata pri zdravljenju, ki ga prestajata.

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"Veliko se pogovarjata in delita življenjske izkušnje kot že ves čas, odkar sta v zvezi. Tiger je skrben družinski človek, ki jo podpira. Takšna je tudi Vanessa, ki je zelo močna ženska," je povedal.

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Športnik je nedavno prekinil zdravljenje in se vrnil v domovino, da je lahko stal ob strani Vanessi, ki je 20. maja v sporočilu za javnost razkrila, da je po diagnozi raka na dojki prestala operacijo. Vir blizu Woodsa je za People dodal, da 50-letnik svoje zdravljenje jemlje resno in skuša premagati izzive, ki jih je pred njega postavilo minulo obdobje, a hkrati želi stati ob strani Vanessi, ki se sooča s težko zdravstveno situacijo.

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