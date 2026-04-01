Tuja scena

Tiger Woods po aretaciji obljubil, da si bo poiskal pomoč

Florida, 01. 04. 2026 07.38 pred 27 dnevi 2 min branja 3

K.Z.
Tiger Woods

Po nedavni aretaciji zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc se je na družbenem omrežju vendarle odzval tudi Tiger Woods. 50-letni športnik je sporočil, da se za nekaj časa umika z igrišč za golf, saj se zaveda posledic svojih dejanj, zato bo poiskal pomoč.

Pred skoraj tednom dni so profesionalnega igralca golfa, Tigerja Woodsa, aretirali zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, potem ko je bil udeležen v prometno nesrečo. 50-letnik se je zdaj oglasil na družbenem omrežju, kjer je prevzel odgovornost za svoje ravnanje in obljubil, da si bo poiskal potrebno pomoč, zato se bo za nekaj časa umaknil in se posvetil zdravljenju.

Policija je javno objavila fotografijo Tigerja Woodsa po aretaciji.
FOTO: Profimedia

"Poznam in razumem resnost situacije, v kateri sem se znašel," je zapisal na družbenem omrežju X in nadaljeval: "Za nekaj časa se bom umaknil in se posvetil zdravljenju. Če želim dati prednost svojemu dobremu počutju in popolnoma ozdraveti, je to nujno potrebno. Zato si bom vzel potreben čas, da se bom lahko vrnil bolj zdrav, močnejši in bolj osredotočen tako zasebno kot profesionalno. Cenim vašo podporo in razumevanje ter hkrati prosim za spoštovanje zasebnosti moje družine, ljubljenih in mene."

Zvezdnika so zaradi vožnje pod vplivom, povzročitve materialne škode in zavrnitve opravljanja obveznega testiranja na droge aretirali 27. marca, potem ko je bil udeležen v prometni nesreči. 50-letnik ni bil poškodovan, v vozilu pa ni bilo njegove partnerke Vanesse Trump ali njene hčerke Kai, je za Page Six povedal vir blizu zvezdnika.

Po poročilih policije, se je nesreča zgodila na Floridi, in sicer v kraju, kjer Woods trenutno biva, zvezdnika pa so odpeljali v pridržanje. Opravil je test alkoholiziranosti, a je po presoji policistov kazal znake omamljenosti, zato so od njega zahtevali, da opravi še test na droge, ki pa ga je zavrnil. Obveznih osem ur do streznitve je tako preživel v okrožnem zaporu.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
01. 04. 2026 10.44
Ta gre vedno po pomoč, ko ga zalotijo.
ecoliqua
01. 04. 2026 10.16
Alpa šoferja...
Oliguma
01. 04. 2026 08.44
Zadnji čas..saj je že zabuhel kot žaba..
