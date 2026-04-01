Tiger Woods po aretaciji obljubil, da si bo poiskal pomoč

Pred skoraj tednom dni so profesionalnega igralca golfa, Tigerja Woodsa, aretirali zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, potem ko je bil udeležen v prometno nesrečo. 50-letnik se je zdaj oglasil na družbenem omrežju, kjer je prevzel odgovornost za svoje ravnanje in obljubil, da si bo poiskal potrebno pomoč, zato se bo za nekaj časa umaknil in se posvetil zdravljenju.

Policija je javno objavila fotografijo Tigerja Woodsa po aretaciji. FOTO: Profimedia

"Poznam in razumem resnost situacije, v kateri sem se znašel," je zapisal na družbenem omrežju X in nadaljeval: "Za nekaj časa se bom umaknil in se posvetil zdravljenju. Če želim dati prednost svojemu dobremu počutju in popolnoma ozdraveti, je to nujno potrebno. Zato si bom vzel potreben čas, da se bom lahko vrnil bolj zdrav, močnejši in bolj osredotočen tako zasebno kot profesionalno. Cenim vašo podporo in razumevanje ter hkrati prosim za spoštovanje zasebnosti moje družine, ljubljenih in mene."

Zvezdnika so zaradi vožnje pod vplivom, povzročitve materialne škode in zavrnitve opravljanja obveznega testiranja na droge aretirali 27. marca, potem ko je bil udeležen v prometni nesreči. 50-letnik ni bil poškodovan, v vozilu pa ni bilo njegove partnerke Vanesse Trump ali njene hčerke Kai, je za Page Six povedal vir blizu zvezdnika.