Tiger Woods v zvezi z nekdanjo snaho Donalda Trumpa

Eden najboljših golfistov vseh časov Tiger Woods ima novo dekle. Že nekaj mesecev se namreč dobivata z Vanesso Trump , nekdanjo ženo Donalda Trumpa mlajšega , poroča People . Z zvezo naj ne bi hitela – čeprav naj bi se začela dobivati že v času zahvalnega dne, ki so ga Američani praznovali konec lanskega novembra, zvezdnika še ne živita skupaj. Zaenkrat ni znano, kako sta se spoznala.

Tiger Woods in Vanessa Trump

Zvezdnika imata sicer več skupnih stvari. Poleg tega, da oba živita na Floridi, je tudi Kai, hči Vanesse in Donalda, vrhunska golfistka. Kai, njeno mamo ter njenega novega partnerja so v javnosti prvič skupaj opazili sredi februarja, ko so se skupaj udeležili turnirja na Floridi. Nedavno se je Woods tudi zglasil na sprejemu pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu v Beli hiši.