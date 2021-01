Tiger Woods z nekdanjo soprogo uspešno sodeluje pri vzgoji otrok

Elin Nordegren, nekdanjo soprogo Tigerja Woodsa, prihajajoči dokumentarni film Tiger ni preveč vznemiril. V filmu je namreč o aferi z legendarnim golfistom spregovorila Rachel Uchitel, a nekdanja zakonca še vedno brez težav sodelujeta pri vzgoji njunih otrok.

Več kot deset žensk je v preteklosti trdilo, da so imele spolne odnose s športno ikono Tigerjem Woodsem, zato je Elin Nordegren leta 2010 vložila ločitvene papirje. Nekdanja zakona imata 13-letno hčer Sam Alexis in 11-letnega sina Charlieja Axla. Kljub številnim škandalom in novim dokumentarcem, v katerem spregovori tudi ena od ljubic, sta nekdanja zakonca še vedno v dobrih odnosih. "Elin je svoja čustva pustila ob strani, da bi zagotovila, da sta otroka v odličnih odnosih z očetom,"je za revijo People povedal anonimen vir.

icon-expand Tiger Woods s sinom Charliejem FOTO: Profimedia

"Elin in Tiger odlično sodelujeta pri vzgoji njunih otrok," je še dodal vir blizu nekdanjima zakoncema. Športnikove afere so pustile posledice tudi na njegovi karieri, nazaj na sam vrh se je znova povzpel šele pred dvema letoma. Lani se je sin Charlie prvič očetu pridružil na turnirju: "Mislim, da besede ne morejo opisati občutkov. Že to, da sva lahko skupaj s Charliejem doživela to izkušnjo. To so spomini, ki jih bom hranil vse življenje."

Prihajajoči dokumentarec z naslovomTigergovori o športnikovem življenju, zgodba pa bo predstavljena v dveh delih. S svojo izjavo se v njem pojavi tudi Rachel Uchitel, ki je nekoč delala kot hostesa v nočnem klubu. Spominja se, da sta s športnikom ure in ure govorila o osebnih stvareh, o njegovih razmerjih in vplivu, ki ga je nanj imel njegov oče Earl Woods. Tiger je za njeno telefonsko številko zaprosil v enem od newyorških klubov in ji že nekaj minut za tem poslal sporočilo. "Takrat sva spala skupaj in spomnim se, da sem se vprašala, kako bom lahko kadarkoli skupaj z navadnim smrtnikom, če sem sedaj z nekom, ki ga ljudje tako cenijo, ta oseba pa je zdaj v moji postelji," je dejala in dodala, da sta spletla posebno vez in uživala v družbi drug drugega. Dokumentarni film pripoveduje tudi zgodbo o tem, kako je Woods uspel prikriti, da najema lasvegaške prostitutke in da za lastne užitke zapravlja izjemne vsote denarja.

icon-expand Elin Nordegren FOTO: Profimedia