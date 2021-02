Tigerju Woodsu po hudi nesreči dobre misli poslala tudi Lindsey Vonn

Po tem, ko je bil legendarni igralec golfa vpleten v prometno nesrečo, po kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil in so ga morali iz vozila močno poškodovanega rešiti gasilci, so mu na družbenih omrežjih hitro okrevanje zaželeli tudi nekateri zvezdniki.

Podrobnosti o poškodbah Tigerja Woodsain vzroku za nesrečo policija takoj po nesreči ni razkrila. 45-letni športnik, ki okreva po operaciji hrbta, naj bi utrpel večkratni zlom nog, zato so se zdravniki odločili za takojšnjo operacijo. Zvezdnik sedaj okreva v bolnišnici, njegovo stanje pa je stabilno. Mediji poročajo, da je imel izjemno srečo v nesreči, saj bi se lahko zadeva končala tragično. icon-expand Tiger Woods in Lindsey Vonn leta 2015 na smučarski tekmi v Beaver Creeku. FOTO: Profimedia Dogodek je pretresel številne zvezdnike, dobre misli pa mu je poslala tudi nekdanja izbranka. Nekdanja smučarka Lindsey Vonn mu je zapis namenila na omrežju Twitter. Zapisala je: "Trenutno molim za TW", čeprav je uporabila zgolj začetnici imena in priimka, pa so sledilci takoj ugotovili, za koga gre. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke PREBERI ŠE Woods zaradi hude prometne nesreče potreboval operacijo Par je bil skupaj skoraj tri leta, in sicer med leti 2013 in 2015. Olimpijka je po razhodu dejala, da sta se razšla sporazumno. Leta 2018 mu je izrazila spoštovanje ob uspehih na golf igrišču, takrat je dejala: "Podpiram ga. Sva prijatelja, si čestitava ... Resnično lepo je videti, da znova igra tako dobro." icon-expand Skupaj sta bila skoraj tri leta. FOTO: Profimedia Na Twitterju se je po nesreči oglasil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je zapisal: "Nocoj pošiljam molitve Tigerju Woodsu in njegovi družini– za hitro okrevanje najboljšega v golfu. Če smo se v preteklih letih česa naučili, je to– nikoli ne odpišite Tigerja!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mike Tyson pa ga je z zapisom spodbudil, naj se bori kot šampion, za otroke in za svet, ter mu poslal ljubezen in mu namenil molitev. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zapise podpore pa so delili tudiStephen Curry, Magic Johnson, Jada Pinkett-Smith, Gareth Bale in drugi. icon-expand