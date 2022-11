Tik po noči čarovnic Mariah Carey naznanila prihod božiča: Čas je!

Do božica nas sicer loči še 54 dni, a ameriške zvezdnice Mariah Carey to ni ustavilo. Na svojem profilu na Instagramu je objavila videoposnetek in v njem jasno in glasno naznanila, da je napočil čas za praznično vzdušje in z njim povezane aktivnosti. To je storila tik za tem, ko se je čez lužo zaključilo večdnevno praznovanje noči čarovnic.

Mariah Carey je na svojem profilu na Instagramu naznanila prihod božično obarvanega prazničnega vzdušja. Glasbenica je s sledilci delila zabaven video posnetek, v katerem je ob prihodu novembra kostum čarovnice zamenjala za božično opravo in praznično okrasitev. "Čas je," je s svojim prepoznavnim visokim glasom zapela in s tem navdušila vse božične entuziaste. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Careyjeva, po mnenju mnogih sama kraljica božiča, se je z božičnim hitom iz leta 1994 zapisala v zgodovino praznika. Že ob izdaji se je zavihtela na sam vrh glasbene lestvice v 26 državah, leta 2019 pa je osvojila tudi prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Po pesmi so leta 2017 posneli tudi animirani film, decembra lani pa je pesem na tuji pretočni platformi Spotify presegla milijardo streamov. PREBERI ŠE Mariah Carey miri božične navdušence: Ni še čas Prav zaradi omenjenega hita je po mnenju uporabnikov na družbenih omrežjih prav 52-letnica tista, ki določa, kdaj se božično slavje lahko začne.