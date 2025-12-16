Tik pred smrtjo bi se morala z Robom in Michele Reiner sestati zakonca Obama

Barack in Michelle Obama bi se morala z režiserjem Robom Reinerjem in njegovo ženo Michele sestati na dan, ko so ju našli mrtva, je v priljubljeni večerni oddaji Jimmy Kimmel Live dejala nekdanja ameriška prva dama.
Michelle ni pojasnila, kakšen je bil namen načrtovanega srečanja, sta pa se zakonca Reiner skupaj s sinom Nickom v soboto udeležila božične zabave, ki jo je gostil komik in voditelj Conan O'Brien, je poročal Guardian.
Losangeleška policija je sporočila, da naj bi bil za smrt zakoncev kriv prav njun sin Nick Reiner, ki so ga že pridržali. Roba in Michele so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu.
Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za omenjeni medij našla njuna hčerka Romy. Zvezdnik naj bi imel s sinom, ki naj bi ga umoril, težaven odnos. Kot so za People povedali viri blizu družine, pa naj bi imel Nick težave tudi z odvisnostjo, nekaj časa je celo živel kot brezdomec.
Michelle Obama: Nista norca
Obama se je odzvala tudi na besede aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da je Reiner umrl, ker ga ni maral. "Naj rečem samo tole: za razliko od nekaterih drugih sta Rob in Michele Reiner med najbolj dostojnimi in pogumnimi ljudmi, ki ste jih lahko spoznali. Nista norca," je dejala. 78-letni Reiner je bil namreč glasen kritik Trumpa. Še jeseni je v intervjuju za oddajo MS Now razlagal o političnem ozračju v ZDA med Trumpovim drugim mandatom.
Kot je še dodala Michelle, sta bila "strastna človeka, ki sta bila v času, ko ni bilo veliko poguma, s svojimi dejanji pripravljena podpreti tisto, kar jima je bilo pomembno". Barack pa je pred tem na družbenih omrežjih zapisal, da se ju "bomo spominjali po vrednotah, za katere sta se zavzemala, in po številnih ljudeh, ki sta jih navdihnila".
