Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tik pred smrtjo bi se morala z Robom in Michele Reiner sestati zakonca Obama

Los Angeles, 16. 12. 2025 14.52 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R. M.
Barack in Michelle Obama

Na dan smrti režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele bi se morala zvezdnika sestati z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle Obama. Kakšen je bil namen načrtovanega srečanja, Michelle v eni od oddaj, v kateri je gostovala, ni povedala. Ob tem se je odzvala tudi na besede aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da je režiser umrl, ker ga ni maral.

Barack in Michelle Obama bi se morala z režiserjem Robom Reinerjem in njegovo ženo Michele sestati na dan, ko so ju našli mrtva, je v priljubljeni večerni oddaji Jimmy Kimmel Live dejala nekdanja ameriška prva dama.

Barack in Michelle Obama
Barack in Michelle Obama
FOTO: AP

Michelle ni pojasnila, kakšen je bil namen načrtovanega srečanja, sta pa se zakonca Reiner skupaj s sinom Nickom v soboto udeležila božične zabave, ki jo je gostil komik in voditelj Conan O'Brien, je poročal Guardian.

Losangeleška policija je sporočila, da naj bi bil za smrt zakoncev kriv prav njun sin Nick Reiner, ki so ga že pridržali. Roba in Michele so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu.

Preberi še Roba Reinerja in njegovo soprogo naj bi ubil lastni sin

Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za omenjeni medij našla njuna hčerka Romy. Zvezdnik naj bi imel s sinom, ki naj bi ga umoril, težaven odnos. Kot so za People povedali viri blizu družine, pa naj bi imel Nick težave tudi z odvisnostjo, nekaj časa je celo živel kot brezdomec.

Michelle Obama: Nista norca

Obama se je odzvala tudi na besede aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da je Reiner umrl, ker ga ni maral. "Naj rečem samo tole: za razliko od nekaterih drugih sta Rob in Michele Reiner med najbolj dostojnimi in pogumnimi ljudmi, ki ste jih lahko spoznali. Nista norca," je dejala. 78-letni Reiner je bil namreč glasen kritik Trumpa. Še jeseni je v intervjuju za oddajo MS Now razlagal o političnem ozračju v ZDA med Trumpovim drugim mandatom.

Kot je še dodala Michelle, sta bila "strastna človeka, ki sta bila v času, ko ni bilo veliko poguma, s svojimi dejanji pripravljena podpreti tisto, kar jima je bilo pomembno". Barack pa je pred tem na družbenih omrežjih zapisal, da se ju "bomo spominjali po vrednotah, za katere sta se zavzemala, in po številnih ljudeh, ki sta jih navdihnila".

rob reiner smrt žena barack obama michele obama

Domišljijski svet ilustratorja Johna Howa zdaj tudi v muzeju

SORODNI ČLANKI

Roba Reinerja in njegovo soprogo naj bi ubil lastni sin

Šokanten Trumpov odziv na Reinerjevo smrt: krivdo pripisal 'sindromu TDS'

Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Po nasilni smrti Roba Reinerja in soproge aretirali sina

Stephen King, Rob Reiner in George Takei nad Trumpa: Nihče ni nad zakonom

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
16. 12. 2025 16.36
trumpelj ima prav kar se tegale primera tiče. sedaj pa move on. bo jutri res dež ? nenoooo, ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419