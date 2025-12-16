Tik pred smrtjo bi se morala z Robom in Michele Reiner sestati zakonca Obama

Barack in Michelle Obama bi se morala z režiserjem Robom Reinerjem in njegovo ženo Michele sestati na dan, ko so ju našli mrtva, je v priljubljeni večerni oddaji Jimmy Kimmel Live dejala nekdanja ameriška prva dama.

Barack in Michelle Obama FOTO: AP

Michelle ni pojasnila, kakšen je bil namen načrtovanega srečanja, sta pa se zakonca Reiner skupaj s sinom Nickom v soboto udeležila božične zabave, ki jo je gostil komik in voditelj Conan O'Brien, je poročal Guardian. Losangeleška policija je sporočila, da naj bi bil za smrt zakoncev kriv prav njun sin Nick Reiner, ki so ga že pridržali. Roba in Michele so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu.

Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za omenjeni medij našla njuna hčerka Romy. Zvezdnik naj bi imel s sinom, ki naj bi ga umoril, težaven odnos. Kot so za People povedali viri blizu družine, pa naj bi imel Nick težave tudi z odvisnostjo, nekaj časa je celo živel kot brezdomec.

Michelle Obama: Nista norca