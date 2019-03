Tik pred smrtjo bil v pubu, pred tem prosil ženo, naj se vrne

Na dan prihajajo tragične podrobnosti v primeru smrti frontmana zasedbe The Prodigy Keitha Flinta. Pojavile so se nove fotografije tik pred njegovo smrtjo, ko je bil na pijači v lokalnem pubu s svojim osebnim trenerjem. Svojo odtujeno ženo naj bi v dneh pred smrtjo tudi prosil, naj pride domov, a očitno ni bil uslišan.

49-letni Keith Flint je tik pred smrtjo prosil odtujeno ženo Mayumi Kai, od katere se je ločil preteklo leto, naj se vrne. Za povrhu so se zdaj pojavile fotografije, ko je bil v lokalnem pubu Galvin Green Man s svojim osebnim trenerjem samo nekaj ur pred smrtjo, k ose je tudi šalil z drugimi obiskovalci. Flinta, ki naj bi se obesil, je na njegovem posestvu našel eden od zaposlenih, ki je poklical policijo in reševalce. Ki pa mu niso več mogli pomagati. Pevec je pred tem odtekel tek v lokalnem parku Chelmsford in bil vesel, ker je postavil osebni rekord, očitno pa tudi upal, da se bosta z ženo, katere obraz je ime vtetoviran na levi nadlahti, pobotala, zato je zavlačeval s prodajo njunega nekajmilijonskega posestva v Essexu. "Keith je vedno upal, da bosta spet skupaj, zato jo je večkrat klicaril in jo prosil, naj se vrne. A si ni premislila in vztrajala, da prodata hišo, kar je Keitha strlo. Matsumi ne gre kriviti, a Keith je očitno mislil, da ne more več brez nje," so poročali viri za tabloid The Sun.

Zvezdnika je videl tudi eden od gostov puba, ki je povedal, da so z družino sedeli pri mizi zraven njega, ko je njegov sin vrgel na tla vilico, Flint pa jo je pobral in se pošalil z njegovo ženo. "Deloval je srečno, s trenerjem sta se pogovarjala, kako je dosegel osebni rekord in kako se zdaj počuti precej bolje, ko je zadihal s polnimi pljuči. Bil je srečen, ker je toliko naredil na sebi in kako zdravega se je počutil. Bil sem presenečen in ogorčen, ko sem slišal, da si je kmalu potem vzel življenje," je izjavil za Mail Online. "Ko je bilo treba, se je znal zabavati. A ko se je pripravljal na turnejo, se je odpovedal pijači in treniral z osebnim trenerjem. Bil je zelo discipliniran, ko je bilo treba. Vedno pa si je vzel čas zate in pokramljal, vedno je poziral za fotografije z oboževalci in nikomur ni obrnil hrbta. Bil je velik gentleman z vsemi. A je očitno imel svoje demone. Mislim, da je imel težko otroštvo, saj se mu oče odpovedal. O tem ni govoril z nikomer, razen s tesnimi prijatelji. Veliko ljudi je zares šokiranih zaradi njegove smrti. Nihče nima o njem za povedati žal besede. Tu naokoli ga bomo grozno pogrešali," pa je povedala ena od nekdanjih uslužbenk v njegovem pubu.

Zasedba je bila pred tem, da gre na turnejo po ZDA.

Strlo tudi Johnnyja Rottena, ki pravi, da je pripravljen poslušati in pomagati Smrt Flinta pa je strla tudi legendarnega Johna Lydona, poznanega po zasedbah Sex Pistols in Public Image Ltd, ki je bil Flintu zagotovo zgled pri njegovi odrski osebnosti."Moje srce je strto. Bil je moj dober prijatelj. Ne me narobe razumeti, a nihče ga ni imel rad, ostal je sam, ker ga je uničilo," je s tresočim glasom za TMZ izjavil Lydon. Dejal je še, da je pripravljen poslušati in pomagati vsakomur, ki bi se znašel v podobni situaciji, da bi bi nezadovoljen z življenjem."Zakaj? Zakaj je toliko ljudi v tem poslu osamljenih. Pridite k meni, jaz sem Johnny," je dejal in izjavil, da so najbrž imele s Flintovo smrtjo za opraviti tudi droge. "Razumeti morate, da ne pazimo eden na drugega, a bi morali. Če potrebujete pomoč, pridite in se pogovarajte z mani. Ni treba, da umremo," je še dodal.