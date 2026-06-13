Tik pred svetovnim prvenstvom svojo zvezdo dobil tudi David Beckham

David Beckham je v petek popoldne na prestižni ceremoniji v Los Angelesu uradno prejel svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Legenda svetovnega nogometa je tako postal 2.849. oseba, ki se je s svojo ploščo zapisala v zgodovino te svetovno znane turistične točke.

David Beckham je dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: Profimedia

Nekdanji angleški nogometaš je svojo zvezdo dobil tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Dogodek je bil strateško načrtovan ravno na dan, ko je reprezentanca ZDA kot gostiteljica igrala uvodno tekmo proti Paragvaju. Slavnostnemu odkritju zvezde je tako lahko prisostvovala množica navijačev, ki so prišli podpreti enega najbolj prepoznavnih obrazov sodobne pop kulture.

Nogometaš s svojo družino - ženo Viktorio, hčerko Harper ter sinovoma Cruzom in Romeom. FOTO: Profimedia

Nogometni zvezdnik je na prizorišče prišel v spremstvu svoje družine, ki mu je ves čas kariere stala ob strani. Ob njem so bili žena Victoria Beckham, s katero sta v zakonu od leta 1999, ter hčerka Harper in sinova Cruz ter Romeo. Javnost je seveda hitro opazila, da je kljub pomembnosti dogodka manjkal najstarejši sin slavnih zakoncev. 27-letni Brooklyn je namreč v javnem sporu s slavnima staršema, eden ključnih razlogov njihovih nesporazumov pa je njegova žena Nicola Peltz.

Na dogodku je bil tudi Tom Cruise, ki je Davidov dobri prijetelj. FOTO: Profimedia

Poleg družine je Beckhamovo slavje s svojo prisotnostjo počastil tudi njegov dolgoletni prijatelj in filmski superzvezdnik Tom Cruise. Igralec in nogometaš sta si blizu že skoraj dve desetletji, filmski zvezdnik pa je ves čas ceremonije kazal navdušenje nad dosežkom svojega tesnega prijatelja. David je zvezdo sicer sprejel precej čustveno, v svojem govoru pa se je zahvalil svoji družini, medijem, policistom, ki so varovali dogodek, in tudi slavnemu prijatelju. Obenem se je z nostalgijo spominjal otroštva v Angliji, kjer je odraščal v delavski družini in sanjal o nogometnih igriščih. Priznal je, da je bila Amerika zanj vedno fascinantna.

Nekdanji nogometaš je v zahvalnem govoru obujal spomine na otroštvo. FOTO: Profimedia

In čeprav Beckham velja za legendo v nogometnem smislu in modno ikono, so bili odzivi na družbenih omrežjih na podelitev zvezde precej raznoliki. Številni navijači so prepričani, da si zaradi slovesa legende svoj podpis na pločniku dejansko zasluži, spet drugi pa so bili kritični zaradi dejstva, da Beckham ni igralec in da se kategorije priznanj morda preveč širijo. Producentka Ana Martinez je na kritike odgovorila z izjavo, da je Beckhamovo delo v športni zabavi in njegov prispevek k ugledu nogometa v ZDA dovolj močan razlog za to čast. Spomnila je, da je prav on ključna figura, ki je pomagala pripraviti teren za svetovno prvenstvo, ki ga letos gostijo tudi Združene države Amerike, ter da njegov vpliv sega v različne pore globalne zabavne industrije.

Prišli so tudi številni navijači legendarnega Angleža. FOTO: Profimedia