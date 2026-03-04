Naslovnica
Tuja scena

TikTok zdravnik razkril, katera zvezdnica je želela piti svoj urin

Los Angeles, 04. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
doktor mike

Je uživanje lastnega urina res koristno? Mikhail Varshavski, znan tudi kot doktor Mike in priljubljen zdravnik na TikToku, pravi, da za to ni znanstvene podlage. Vprašanje o učinkovitosti urina mu je na družbenih omrežjih namreč zastavila ena od svetovno znanih zvezdnic, ki je očitno nasedla potegavščini dobre prijateljice.

Tudi zvezdniki so krvavi pod kožo in tudi njim se lahko zgodi, da si jih prijatelji privoščijo ter jih potegnejo za nos. To se je zgodilo tudi Kristen Bell, ki jo je soigralka prepričala, da je pitje lastnega urina lahko zdravilno. A kot pravi zdravnik Mikhail Varshavski, temu ni tako.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljen zdravnik na TikToku, znan tudi kot doktor Mike, je javnosti nedavno razkril, da ga je igralka kontaktirala in vprašala o tem, ali je uživanje lastnega urina resnično koristno. Kot je povedal, je zvezdnici tovrstno početje predlagala prijateljica. Preden so ga številni napadli, da razkriva osebne informacije pacientov, kar mu zdravniški kodeks prepoveduje, je Mike še povedal, da ni šlo za uradno zdravniško posvetovanje. Prav zato je lahko razkril ime svetovno znane igralke, s čimer pa ni kršil nobenega zakona. Med gostovanjem v podkastu The Basement Yard je sicer naravnost v kamero izrazil začudenje o tem, da je Kristen Bell zares razmišljala o pitju urina.

Kristen Bell je zaradi potegavščine soigralke razmišljala o pitju lastnega urina.
Kristen Bell je zaradi potegavščine soigralke razmišljala o pitju lastnega urina.
FOTO: Profimedia

Da je Varshavskega prosila za nasvet, je 45-letnica sicer razkrila že pred časom v podkastu svojega moža Daxa Sheparda. Kot je povedala, jo je na snemanju serije za nos potegnila Justine Lupe. "Slišala sem, da je dejala, kako je urin resnično hranljiv in bogat z vitamini. Ko sem jo vprašala, ali pije svoj prvi jutranji urin, mi je pet tednov govorila, da ja. Na set je prinašala pijače, ki so bile videti kot urin, in se pretvarjala, da jih uživa," je povedala igralka.

Šlo je za potegavščino, a ker je bila Lupe tako dosledna pri prinašanju lažnega urina, je tudi Bell pomislila, da bi poskusila. Zato se je po nasvet obrnila k priljubljenemu 'spletnemu' zdravniku, ki ji je svetoval, naj ne pije urina, saj gre za prakso brez znanstvene podlage in z morebitnimi tveganji. "Povedal sem ji, da obstajajo veliko boljši načini za remineralizacijo, kot je na primer multivitamin," je še dejal.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
urin Kristen Bell doktor Mike zdravstveni nasvet potegavščina Hollywood socialna omrežja

