TikTok zvezda Anthony Hopkins: V življenju potrebujemo smeh

Anthony Hopkins je vse prej kot zdolgočasen starec. Zvezdnik s tako uspešno igralsko kariero, kot jo ima sam, bi lahko brez težav užival v pokoju in zapravljanju denarja, a Anthonyja to ne zanima. Kljub 86. letom še vedno snema nove filme, poleg tega pa je za razliko od ostalih igralcev svoje generacije tudi v koraku s časom – pogosto objavlja na TikToku .

Kljub temu da je na posnetkih vedno zabaven, pa je igralec priznal, da mu je snemanje videov včasih res odveč. "Rahlo sem nejevoljen, ampak potem naredim nekaj neumnega. V življenju potrebujemo smeh. Z dobrim razlogom, mislim. Življenje je težko. Svet je divji, a življenje ima svojo lepoto," je povedal za revijo People in dodal, da ga k snemanju spodbujata njegova 67-letna žena Stella in nečakinja Tara Arroyave .

Dvakratni oskarjevec se z leti prav nič ne obremenjuje, pri spopadanju s starostjo ima celo svojo posebno taktiko. "Poskušam se ne obnašati svojih let. Imam 86 let. Zato sem to obrnil. V resnici imam 68 let," se je pošalil Hopkins, ki je sicer presenečen, da ga ljudje še vedno kličejo za delo. "Tako sem srečen, da delam pri svojih letih. Še vedno dobivam scenarije in takrat pomislim, no, dobro," je dodal.