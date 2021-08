TikTok zvezdnik Khaby Lame: zaradi pandemije izgubil službo, danes služi milijone

21-letnega Khabyja Lama so marca lani zaradi pandemije covida-19 odpustili v italijanski tovarni v mestu Chivasso, kjer je bil zaposlen. Ostal je brez dohodka, zato se je vrnil k svojim staršem v skromno stanovanje. Oče ga je prosil, naj si poišče novo službo, a Khaby se je odločil, da se bo raje posvetil nečemu drugemu – snemanju smešnih videoposnetkov. Začel jih je objavljati na spletu in tako postal eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov na družbenem omrežju TikTok.

Khaby, ki trenutno živi v Torinu v Italiji, ima na TikToku več kot 100 milijonov sledilcev, njegovi posnetki pa imajo tudi do milijarde in pol všečkov. Njegovo premoženje je bilo v začetku leta ocenjeno na približno od ena do dva milijona dolarjev (od 850 tisoč evrov do 1,7 milijona evrov), poroča Celebs Life Reel, ta številka pa z večanjem sledilcev na TikToku dnevno narašča. TujI medij je v času, ko je imel 20 milijonov sledilcev, ocenil, da zvezdnik zasluži do 20 tisoč ameriških dolarjev (17 tisoč evrov) na objavo, ta številka pa je sedaj verjetno že večja, saj se je njegovo število sledilcev petkrat višje.

Za New York Times je nekdanji tovarniški delavec junija dejal, da je začel svojo kariero spletnega vplivnika tako, da je več ur v dnevu preživel na TikToku in objavljal svoje posnetke, ki so kmalu zatem postali viralni. Pojasnil je, da ljudi nasmeji predvsem njegova obrazna mimika, ki je po njegovem "globalni jezik".