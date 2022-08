TikTokerka zaradi potiska kopalk obtožena žaljenja vere

Besede oče, sin in sveti duh, ki so krasile kopalke priljubljene 21-letne TikTokerke Addison Rae, so pošteno razburile pripadnike krščanske vere. Vplivnico, ki je modno sodelovanje športnega giganta Adidasa in znamke Praying delila na svojem Instagramu, so uporabniki družbenih omrežij označili za nespoštljivo in žaljivo. Addison je po burnem odzivu fotografijo v spornih kopalkah izbrisala s svojega profila, a se je ta v tem času že razširila po drugih omrežjih.

Priljubljena 21-letna TikTokerka Addison Rae se je nedavno znašla pod valom kritik na račun svoje modne odločitve. Vplivnica je na svojem profilu na Instagramu namreč objavila fotografijo v kopalkah, ki so nastale v sodelovanju športnega giganta Adidasa in znamke Praying. Sporen potisk kopalk z besedami, ki sestavljajo osrednjo molitev krščanske vere, so številni označili za nespoštljiv in žaljiv do vere in njenih pripadnikov.

icon-expand Addison Rae je zaradi potiska kopalk obtožena žaljenja vere. FOTO: Twitter

Addison Rae se je tako zaradi treh oziroma štirih besed znašla pod valom kritik. Besede oče, sin in sveti duh, ki so krasile njene kopalke, so namreč pošteno pretresle pripadnike krščanske vere, ki svoje jeze na družbenih omrežjih niso skrivali. "To je nespoštljivo do Jezusa. Žalostno, kaj vse naredite za denar," je potezo vplivnice in modnih znamk komentiral eden izmed uporabnikov, medtem ko je drugi kratko in jedrnato zapisal, da to ni v redu. "Ali bo kdo omenil, kako nespoštljivo je to do vere?" se je spraševal spet tretji, s katerim se je strinjal tudi uporabnik, ki je celotno zadevo označil za popolnoma zgrešeno.

