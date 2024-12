Tim Burton bi si v prihodnje zopet želel sodelovati z Johnnyjem Deppom

OGLAS

Vse možnosti so odprte, da bosta Tim Burton in Johnny Depp v prihodnje ponovno sodelovala. V pogovoru z IndieWire na mednarodnem filmskem festivalu v Marakešu je 66-letni režiser razkril, da ne bi nasprotoval ponovni združitvi z znanim igralcem, s katerim sta v preteklosti že večkrat sodelovala."No, prepričan sem, obstaja skupna prihodnost," je Burton povedal za izdajo, ko so ga vprašali o bodočem sodelovanju z 61-letnim Deppom. "Nikoli si ne rečem: Oh, izbral bom tega in tega igralca. Izbira običajno temelji na projektu, na katerem delam. To je čar filma. Gre za sodelovanje in odbijanje idej od ljudi okoli tebe," je povedal Burton.

Tim Burton in Johnny Depp FOTO: Profimedia icon-expand

Ustvarjalno partnerstvo Deppa in Burtona sega v leto 1990 s filmom Edward Škarjeroki. Od takrat sta sodelovala pri filmih Ed Wood iz leta 1994, Brezglavi jezdec iz leta 1999, Čarli in tovarna čokolade iz leta 2005, Mrtva nevesta iz leta 2005, Sweeney Todd: Hudičev brivec iz leta 2007, Alica v čudežni deželi iz leta 2010 in Temne sence iz leta 2012. Medtem ko je Burton dejal, da upa na prihodnje sodelovanje s priljubljenim igralcem, je na filmskem festivalu prav tako priznal, da ne namereva narediti nadaljevanja filma Edward Škarjeroki. "Obstajajo nekateri filmi, za katere ne želim posneti nadaljevanja. Nisem želel posneti nadaljevanja tega filma, ker se mi je zdel kot enkratna stvar. Nisem želel imeti nadaljevanja za The Nightmare Before Christmas, ker se je zdel tudi kot enkratna stvar. Določene stvari je najbolje pustiti pri miru in to je zame ena izmed njih," je po poročanju revije People dejal režiser.

Priznani filmski režiser in priljubljeni igralec FOTO: Profimedia icon-expand

Depp je le eden od številnih Burtonovih sodelavcev, predstavljenih v še vedno nenaslovljenih dokumentarnih serijah Tare Wood o priljubljenem filmskem ustvarjalcu, ki še nima datum izida. V projektu Depp med drugim razkriva, da je naslovna vloga v Edwardu Škarjorokem skoraj pripadla nekaj drugim slavnim obrazom. Med intervjujem za serijo je Depp povedal, da sta Tom Hanks in Michael Jackson kontaktirala Burtona, saj sta si želela igrati lik, medtem ko Tom Cruise ni bil daleč od tega, da bi dejansko dobil vlogo.

Depp v filmu Edward Škarjeroki FOTO: Profimedia icon-expand