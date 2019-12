Tim Roth v Zagrebu na operaciji oči

Po Zagrebu se te dni sprehaja ameriški igralec Tim Roth , ki navdušuje v filmih Quentina Tarantina . Razlog za obisk mesta pa tiči v obisku očesne klinike, kjer so mu popravili vid. Zvezdnika so fotografi ujeli tudi, kako brezskrbno sedi v restavraciji in srka vino.

"Moje oči ne lažejo več. Prvič v življenju, po 40 letih, vidim tudi na levo oko, čeprav so mi v Kaliforniji in Angliji zatrjevali, da operacija sploh ni mogoča. V Zagrebu pa so mi vid povrnili v samo dveh urah. Zdaj odlično vidim, moj vid je popoln," je igralca citirala spletna stran 24sata. Zdravniki so operirali tudi igralčevo ženo Nikki.

Tim Roth, ki igra tudi v seriji Laži mi, je hrvaško kliniko obiskal po šestmesečnem snemanju v Liverpoolu: "Rezultat je res neverjeten in fantastičen. Videl sem manj kot 30 odstotkov, nisem bil slep, slep, toda vedno sem moral imeti s seboj očala ... Na snemanjih pa je bilo vedno vse megleno ... Zdaj sem končno spregledal," je še povedal priznani igralec.