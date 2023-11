Timbaland izjavil, da bi moral Justin Britney natakniti nagobčnik

Glasbeni producent Timbaland se je znašel pod plazom kritik, potem ko je v intervjuju dejal, da bi moral Justin Timberlake Britney Spears zaradi njenih zapisov v knjigi spominov natakniti nagobčnik. Za svojo izjavo se je kasneje pevki in njenim oboževalcem opravičil na družbenem omrežju TikTok in dejal, da spoštuje ženske.

Timbaland je imel nedavno intervju v Kennedyjevem centru v Washingtonu, kjer ga je član občinstva vprašal, kaj meni o tem, da njegova pesem Cry Me A River iz leta 2002, ki jo je napisal in produciral skupaj z Justinom Timberlakom, znova polni naslovnice. V videospotu naj bi namreč pevec namigoval na to, da ga je Britney Spears prevarala, medtem ko Britney v nedavno izdani knjigi spominov trdi, da je bil on tisti, ki jo je prevaral.

Timbaland in Justin Timberlake sta sodelovala pri pesmi Cry Me A River.

"Meša se ji, kajne?" je Britneyjine izpovedi v knjigi spominov komentiral Timbaland in dodal: "Želel sem poklicati JT-ja (Justina Timberlaka, op. a.): Kolega, tej punci moraš natakniti nagobčnik." Njegova izjava je kasneje na družbenih omrežjih naletela na plaz kritik. "Timbalandova izjava, da bi moral Justin Timberlake Britney nadeti nagobčnik, je dejansko nora, glede na to, da so z Britney zadnjih 13 let ravnali kot z živaljo v kletki," je zapisal pevkin oboževalec, drugi pa dodal: "Glede na njene življenjske dogodke to kriči na mizoginijo ter je tako zlonamerno in grdo." Glasbeni producent se je po burnem odzivu na družbenih omrežjih za svojo izjavo opravičil. Na TikToku je dejal: "Opravičujem se Britney in njenim oboževalcem," in dodal, da ženske spoštuje.

Oboževalci so Britney stopili v bran: "Glede na njene življenjske dogodke to kriči na mizoginijo."