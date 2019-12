Timberlake bo naredil vse, da gre njegova napaka z drugo žensko v pozabo

Ameriški fotografi so novembra v objektive ujeli ameriškega glasbenika Justina Timberlaka, medtem ko je za roke držal soigralko Alisho Wainwright. Njuno tesno druženje, ki sta ga pospremila s precejšnjimi količinami alkohola ter številnimi dotiki, je sprožilo govorice, da je Timberlake nezvest.

V začetku decembra se je zvezdnik javil tudi na Instagramu in se za neprimerno obnašanje opravičil tako oboževalcem kot svoji soprogi, igralki Jessici Biel: "Opravičujem se svoji čudoviti ženi in družini, ker sem jih spravil v tako neprijeten položaj. Osredotočen sem, da bom najboljši mož in oče, kar sem lahko," je zapisal.

Po pisanju ameriških medijev, je 38-letni pevec svoje besede vzel zelo resno. "Je izredno nežen in skrben, Jessici hoče pokazati, koliko mu pomeni njuna ljubezen. Resnično se zelo trudi," je vir blizu zvezdniškega par dejal Us Weekly: "Jessica in Justin bosta počitnice preživela skupaj, igralka želi bita sama s svojim soprogom," je še dodal toda poudaril, da je zvezdica zaradi njegovega dejanja še vedno prizadeta in jezna.