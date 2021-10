Timberlake nepremičnino kupil za 7 milijonov evrov, zdaj jo prodaja za 30

Mešanica sodobnih in rustikalnih elementov se je zlahka prilegla dvonadstropnemu domu, ki se ponaša z odprtim prostorom. V osrednjem delu hiše so gurmanska kuhinja, telovadnica in domači kino, dnevna soba pa ponuja popolno kuliso za zabavo v velikem obsegu. Na posestvu najdemo tudi velik bazen, tenis igrišče, travnate površine in vrtove za domačo pridelavo zelenjave.

Justin in Jessica, ki sta se poročila leta 2012 in sta ljubezen okronala z dvema sinovoma, imata poleg penthouse stanovanja v newyorški soseski Tribeca, še dve hiši: eno v Montani in drugo v Tennesseeju.