Justin Timberlake je imel svoj prvi nastop v živo po aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola na Long Islandu v New Yorku. Pevec je nastopil v Chicagu in občinstvu dejal, da je za njim težek teden. "Vem, da me je včasih težko imeti rad, a vi me še naprej imate radi in jaz vas imam rad nazaj," je dejal v kratkem govoru, s katerim je prekinil molk. Ob tem je dodal: "Sodba je sprejeta. Vi ste najboljše občinstvo na turneji."

Timberlake prekinil molk: Vem, da me je včasih težko imeti rad. FOTO: AP icon-expand

Spomnimo, pevec je bil pred dnevi aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Trenutno sicer ni še povsem jasno, ali je šlo samo za alkohol ali tudi druge substance. Po poročanju ABC News so ga policisti ujeli v Hamptonsu, priljubljenem počitniškem naselju v New Yorku, zaradi prekrška pa se je že zagovarjal na sodišču v Sag Harborju.

Pevca so na sodišče po deveturnem priporu pripeljali vklenjenega v lisice, po zagovoru pa je bil brez plačila varščine izpuščen iz pripora in je sodišče zapustil brez spremstva policije. Zvezdnik se bo moral 26. julija zagovarjati pred sodnikom, je potrdil urad okrožnega tožilca okrožja Suffolk, Timberlake pa naj bi to storil na daljavo. Odvetnik zvezdnika ob tem pravi, da ga bo neumorno branil.