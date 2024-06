Timberlake prvič po aretaciji na Instagramu: oglaševal promocijsko blago

Zdi se, da svetovna turneja Justina Timberlaka le ne bo uničena, kot se je glasbenik ustrašil ob aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zvezdnik se je namreč prvič po aretaciji oglasil na Instagramu in na svojem uradnem profilu objavil spodnji videoposnetek.

V nasprotju s pričakovanji se na splet ni vrnil z opravičilom oziroma pojasnilom, temveč z videoposnetkom, v katerem je oglaševal promocijsko blago turneje. "To je zelo pomembno," je dejal, medtem ko je kameri pokazal modro majico z oranžnim napisom. "Barve ekipe Knicks. Morali smo to narediti," je dodal Timberlake pred sklopom koncert v newyorški dvorani Madison Square Garden.

Svoj molk je sicer prvič prekinil na koncertu v Chicagu: "Vem, da me je včasih težko imeti rad, a vi me še naprej imate radi in jaz vas imam rad nazaj," je dejal v kratkem govoru. Ob tem je dodal: "Sodba je sprejeta. Vi ste najboljše občinstvo na turneji." Dodal je, da je za njim težak teden.