Timberlake se je med koncertom pošalil na račun vožnje pod vplivom alkohola.

Na Omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, kako se je Justin Timberlake pošalil na račun aretacije zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Med klepetanjem z občinstvom je dejal: "Ali je nocoj tukaj kdo, ki vozi in ... saj se zgolj šalim," je dejal pevec in namignil na vožnjo avtomobila po pitju alkohola.

Glasbenik se je pretekli teden prvič po aretaciji oglasil na spletu, vrnil pa se ni z opravičilom oziroma pojasnilom za svoje oboževalce, temveč z videoposnetkom, v katerem je oglaševal promocijsko blago turneje. "Vem, da me je včasih težko imeti rad, a vi me še naprej imate radi in jaz vas imam rad nazaj," pa je dejal na svojem prvem koncertu po incidentu.

Pevca so na sodišče po deveturnem priporu pripeljali vklenjenega v lisice, po zagovoru pa je bil brez plačila varščine izpuščen iz pripora in je sodišče zapustil brez spremstva policije. Zvezdnik se bo moral 26. julija zagovarjati pred sodnikom, je potrdil urad okrožnega tožilca okrožja Suffolk, Timberlake pa naj bi to storil na daljavo. Odvetnik zvezdnika ob tem pravi, da ga bo neumorno branil.