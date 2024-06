Timberlake tarča šal: 'Podoba zlatega dečka je zagotovo osiromašena'

Aretacija zaradi vožnje pod vplivom alkohola je Justinu Timberlakeu prinesla veliko več kot le težave z zakonom. Glasbenik je vse od trenutka, ko je novica prišla v javnost, tarča spletnih trolov, ki na njegov račun ustvarjajo številne šale. Proti njemu so se (ponovno) obrnili tudi podporniki Britney Spears in Janet Jackson, dveh zvezdnic, s katerima ima osramočeni zvezdnik burno preteklost.

Portal PageSix je nedavno poročal, da je Justina Timberlakea zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirala mlada policistka, ki zvezdnika domnevno ni prepoznala. Poročanje, da naj bi pripadnica generacije Z aretirala svetovno znanega glasbenika ter ga ob njegovem pritoževanju, da bo to uničilo njegovo turnejo, vprašala, za kakšno turnejo gre, je bilo voda na mlin trolom. Tako je na spletu že moč kupiti majico z napisom: "What tour? The world tour."

"Ampak jaz sem na svetovni turneji," je skušal mladi policistki razložiti Timberlake. FOTO: Omrežje X icon-expand

"Ampak jaz sem na svetovni turneji," je skušal mladi policistki razložiti Timberlake, ona pa mu je dogovorila: "Seveda, dedek, pospremiva te nazaj v policijski avtomobil." Tako so se troli pošalili na Justinov račun. "Album ni bil preveč uspešen, prav tako ne vidim, da bi v kratkem dobil veliko igralsko vlogo. Mislim, da je Justin v Hollywoodu na slabem glasu kot kreten in nadloga," je za PageSix povedal dobro obveščen vir v industriji. "Njegova podoba zlatega dečka je zagotovo osiromašena." K temu pa iz dneva v dan pripomorejo tudi spletne šale, kot je spodnji video na TikoToku, ki prikazuje Justina, ki policistki skuša dokazati, da je trezen.

Proti njemu so se (ponovno) obrnili tudi podporniki Britney Spears in Janet Jackson, dveh zvezdnic, s katerima ima osramočeni zvezdnik burno preteklost. Po spletu je zaokrožil posnetek Justina, ki poziva Britney, naj preneha piti, pod njim pa je moč prebrati komentarje: "Oh, Justin," je v posmeh pevcu zapisal nekdo, spet drugi pa: "Poslal si je sporočilo v prihodnost." Tretji je pripomnil, da je sedaj karma udarila nazaj.