Timothée Chalamet bo sovoditelj letošnje prireditve Met Gala

Timothée Chalamet bo del modne prireditve Met Gala , ki jo nekateri imenujejo kar ''modni oskarji''. 25-letnik je v preteklosti na rdečih preprogah javnih dogodkov že navduševal v kreacijah modnih hiš Gucci, Haider Ackermann, Louis Vuitton in Alexander McQueen ter v oblačilih s podpisi drugih priznanih oblikovalcev. Povezovalca pa bosta tudi pesnica in aktivistka Amanda Gorman ter modni kreator Tom Ford.

Dogodek, ki ga organizirajo ustvarjalci revije Vogue, se letos po premoru zaradi pandemije vrača, njegova tematika pa bo letos ameriška. Izvirno ime In America: A Lexicon of Fashion bo narekovalo usmeritev pri izbiri glamuroznih oprav, ki se bodo zvrstile na rdeči preprogi. Prireditve se bo tudi tokrat mogoče udeležiti zgolj z osebnim vabilom, vse posamične vstopnice, ki so bile na voljo za 25 tisoč evrov, ter vstopnice z rezervacijo omizja za 230 tisoč evrov pa so bile takoj razprodane.