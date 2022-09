Timothee Chalamet: Mislim, da je v zraku družbeni propad

Timothee Chalamet je na tiskovni konferenci na beneškem filmskem festivalu dejal, da je mladim generacijam vedno težko. "Biti danes ali kadar koli mlad, govorim lahko zgolj za svojo generacijo, pomeni, da te strogo obsojajo." Igralec je med promocijo svojega novega filma Bones and All novinarjem povedal, da mu je bilo v olajšanje igrati lik Leeja, ki je odraščal v času, ko še niso poznali družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram in TikTok.

Zvezdnik upa, da bo film pri gledalcih pustil pečat. "Mislim, da je danes težko živeti. Mislim, da je v zraku družbeni propad ali diši po tem, da ne bom nadut. Zato upam, da imajo filmi pomen, saj je to naloga umetnika. Da posvetimo luč na stvari, ki so pomembne," je pojasnil.

Romantična grozljivka je v Benetkah požela kar desetminutne stoječe ovacije. Govori o odraščanju v Združenih državah Amerike v času, ko jih je vodil Ronald Reagan. Spremljamo dogajanje dveh najstnikov, ki se odpravita na pot, da bi našla svojega pogrešanega očeta.