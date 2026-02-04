Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Timothée Chalamet o poroki: Spravili me boste v težave!

London, 04. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Timothée Chalamet

Se bosta Timothée Chalamet in Kylie Jenner sprehodila do oltarja? Slavni igralec je na enem od promocijskih dogodkov za svoj novi film Veličastni Marty končno razkril, kaj si misli o poroki. Čeprav je novinarja, ki ga je vprašal, ali se kdaj misli poročiti, najprej okaral, da je to zelo osebno vprašanje, je le priznal, da si želi nadeti poročni prstan. Za konec je še šaljivo dodal, da ga bo javno priznanje zdaj spravilo v težave.

Na začetku sta se Timothée Chalamet in Kylie Jenner skrivala, nato le priznala svojo ljubezen, zdaj pa očitno pred javnostjo nimata več skrivnosti. Igralec je na enem od promocijskih dogodkov za svoj novi film Veličastni Marty namreč razkril, kaj si misli o poroki. Ko ga je novinar vprašal, ali se bo kdaj poročil, je ponudil zelo jasen odgovor. "Da," je dejal, nato pa v šaljivem tonu dodal, da je to zelo osebno vprašanje. "S tem me boste spravili v težave!" se je pošalil za konec.

Timothée Chalamet je razkril, ali se želi poročiti.
Timothée Chalamet je razkril, ali se želi poročiti.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec, ki v zadnjem času navdušuje v vsakem filmu, v katerem se pojavi, je tako oboževalce razveselil z novico, da s svojo drago Kylie misli zelo resno. Zaljubljenca se vedno pogosteje skupaj pojavljata na dogodkih, prav tako po poročanju tujih medijev že več kot eno leto skupaj živita v Los Angelesu. Zvezdnik je izjemno ljubeč tudi do sedemletne Stormi in triletnega Aira, ki ju ima resničnostna zvezdnica iz razmerja z raperjem Travisom Scottom. Kot pravijo viri blizu para, je njuno življenje že zdaj videti kot vzorna zakonska pravljica.

Timothée Chalamet in Kylie Jenner sta zaljubljena in srečna drug z drugim.
Timothée Chalamet in Kylie Jenner sta zaljubljena in srečna drug z drugim.
FOTO: Profimedia

Timothée Chalamet prvič javno priznal, ali se kdaj v prihodnosti želi poročiti. "Da!" je dejal odločno in šaljivo pripomnil, da ga bo javno priznanje spravilo v težave.

Njuna romanca se je rodila v začetku leta 2023, a sta jo sprva držala stran od radovednih oči javnosti. Že kmalu pa svoje naklonjenosti drug do drugega nista mogla več skriti, zato sta tudi z oboževalci začela deliti delček svoje sreče. Vedno pogosteje sta drug drugega spremljala na pomembnih družabnih dogodkih, na nedavnih podelitvah nagrad po izboru kritikov in zlatih globusih, na katerih je 30-letnik domov odnesel kipca za najboljšega igralca, pa zvezdnik ni pozabil na svojo drago in ji je v zahvalnih govorih namenil prav posebno mesto.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Timothée Chalamet Kylie Jenner poroka zveza

Tarča napada z bombo v resnici Čolićev menedžer?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Kylie + Timothée = družina?
Kylie + Timothée = družina?
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
vizita
Portal
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: "Kam pa pridemo brez domišljije?"
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Kako hitro do podjetniškega kredita
Kako hitro do podjetniškega kredita
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
20 let skupaj: mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506