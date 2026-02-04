Timothée Chalamet o poroki: Spravili me boste v težave!

Na začetku sta se Timothée Chalamet in Kylie Jenner skrivala, nato le priznala svojo ljubezen, zdaj pa očitno pred javnostjo nimata več skrivnosti. Igralec je na enem od promocijskih dogodkov za svoj novi film Veličastni Marty namreč razkril, kaj si misli o poroki. Ko ga je novinar vprašal, ali se bo kdaj poročil, je ponudil zelo jasen odgovor. "Da," je dejal, nato pa v šaljivem tonu dodal, da je to zelo osebno vprašanje. "S tem me boste spravili v težave!" se je pošalil za konec.
Priljubljeni igralec, ki v zadnjem času navdušuje v vsakem filmu, v katerem se pojavi, je tako oboževalce razveselil z novico, da s svojo drago Kylie misli zelo resno. Zaljubljenca se vedno pogosteje skupaj pojavljata na dogodkih, prav tako po poročanju tujih medijev že več kot eno leto skupaj živita v Los Angelesu. Zvezdnik je izjemno ljubeč tudi do sedemletne Stormi in triletnega Aira, ki ju ima resničnostna zvezdnica iz razmerja z raperjem Travisom Scottom. Kot pravijo viri blizu para, je njuno življenje že zdaj videti kot vzorna zakonska pravljica.
Njuna romanca se je rodila v začetku leta 2023, a sta jo sprva držala stran od radovednih oči javnosti. Že kmalu pa svoje naklonjenosti drug do drugega nista mogla več skriti, zato sta tudi z oboževalci začela deliti delček svoje sreče. Vedno pogosteje sta drug drugega spremljala na pomembnih družabnih dogodkih, na nedavnih podelitvah nagrad po izboru kritikov in zlatih globusih, na katerih je 30-letnik domov odnesel kipca za najboljšega igralca, pa zvezdnik ni pozabil na svojo drago in ji je v zahvalnih govorih namenil prav posebno mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.