Timothée Chalamet presenetil na tekmovanju svojih dvojnikov

New York, 29. 10. 2024 07.00 | Posodobljeno pred 5 minutami

V New Yorku se je odvilo tekmovanje, na katerem so iskali najboljšega dvojnika zvezdnika Timothéeja Chalameta. Dogodek, ki je na ulice Manhattna privabil številne radovedneže, je očitno pritegnil pozornost tudi 'pravega' Timothéeja, ki je presenetil s svojo prisotnostjo in poskrbel za pravo navdušenje.