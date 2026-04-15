Timothée Chalamet razlog, da se je povečala prodaja vstopnic za balet

Pred mesecem je hollywoodski igralec Timothée Chalamet s svojo izjavo razburil širši del javnosti. "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več," so besede 30-letnika, ki na noge niso dvignile le baletnih in opernih ustvarjalcev, temveč tudi vse, ki gojijo ljubezen do visoke umetnosti. Kljub temu da je zvezdnik postal tarča kritik, pa je s kontroverzno izjavo pripomogel k večji prodaji vstopnic za balet, je zdaj dejal vodja Kraljeve operne hiše v Londonu.

Izjava Timotheeja Chalameta naj bi bila razlog, da se je prodaja vstopnic za baletne predstave Kraljeve operne hiše v Londonu povečala. FOTO: Profimedia

"Zdelo se mi je pomembno, da se na Chalametovo izjavo nismo odzvali z uporom, preprosto smo mu svetovali, naj si pogleda, kaj počnemo. Največ ljudi, ki prihaja na naše predstave, je starih med 20 in 30 let, na našo objavo z njegovo izjavo na družbenem omrežju se je odzvalo dva milijona in pol ljudi, delilo pa jo je milijon. Prodaja vstopnic se je takoj zvišala, tako da bravo, Timmy!" je za The Times dejal vodja Kraljeve operne hiše v Londonu, Alex Beard.