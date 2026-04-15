Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Timothée Chalamet razlog, da se je povečala prodaja vstopnic za balet

London, 15. 04. 2026 07.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Timothee Chalamet

Vodja Kraljeve operne hiše v Londonu se je javno zahvalil hollywoodskemu igralcu Timothéeju Chalametu, saj se je zaradi njegove kontroverzne izjave povečalo zanimanje in prodaja vstopnic za baletne predstave. 30-letnik je pred mesecem dejal, da visoka umetnost nikogar ne zanima, zato je noče ustvarjati.

Pred mesecem je hollywoodski igralec Timothée Chalamet s svojo izjavo razburil širši del javnosti. "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več," so besede 30-letnika, ki na noge niso dvignile le baletnih in opernih ustvarjalcev, temveč tudi vse, ki gojijo ljubezen do visoke umetnosti. Kljub temu da je zvezdnik postal tarča kritik, pa je s kontroverzno izjavo pripomogel k večji prodaji vstopnic za balet, je zdaj dejal vodja Kraljeve operne hiše v Londonu.

Izjava Timotheeja Chalameta naj bi bila razlog, da se je prodaja vstopnic za baletne predstave Kraljeve operne hiše v Londonu povečala.
FOTO: Profimedia

"Zdelo se mi je pomembno, da se na Chalametovo izjavo nismo odzvali z uporom, preprosto smo mu svetovali, naj si pogleda, kaj počnemo. Največ ljudi, ki prihaja na naše predstave, je starih med 20 in 30 let, na našo objavo z njegovo izjavo na družbenem omrežju se je odzvalo dva milijona in pol ljudi, delilo pa jo je milijon. Prodaja vstopnic se je takoj zvišala, tako da bravo, Timmy!" je za The Times dejal vodja Kraljeve operne hiše v Londonu, Alex Beard.

Chalamet je februarja na Univerzi v Teksasu v pogovoru z igralskim kolegom Matthewom McConaugheyjem iskal predloge, kako ohraniti kinematografijo, ko je dejal, da noče delati v operi ali baletu in drugih vejah umetnosti, za katere nikomur ni mar in jih le še ohranjamo pri življenju, nato pa opravičujoče dodal: "Vse spoštovanje ljudem, ki ustvarjajo opero in balet." Njegov komentar je hitro postal viralen, nanj pa so se odzvali številni umetniki, ki pa so v tem zaznali tudi priložnost za promocijo visoke umetnosti, med njimi sta bili operni hiši v Seattlu in Londonu.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641