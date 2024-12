'Timothée Chalamet se je ponudil, da plača kazen za naš dogodek'

Oktobra so v New Yorku organizirali dogodek, na katerem so izbirali dvojnika igralca Timothéeja Chalameta, nenapovedano pa se je tam pojavil tudi zvezdnik sam. Celotno dogajanje, kjer se je zbralo približno 900 ljudi, so prenašali tudi po družbenih omrežjih, ker pa organizator zbiranja ni prijavil, ga je doletela kazen. Kot je ta povedal v nedavni izjavi, pa se je znova izkazal 28-letni zvezdnik, ki se je ponudil, da plača globo.