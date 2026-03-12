Timothée Chalamet tarča šal, oglasila se je tudi Raiven

Teden dni je minil od izjave igralca Timothéeja Chalameta , ki je razburila širok del javnosti. "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več," so besede 30-letnika, ki na noge niso dvignile le baletnih in opernih ustvarjalcev, temveč tudi vse, ki gojijo ljubezen do visoke umetnosti.

Na spletu so se, pričakovano, pojavile številne šale na ta račun. Več svetovnih opernih in baletnih hiš se je na sporno izjavo odzvalo s promocijskimi akcijami, v katerih si je lahko javnost z uporabo promocijske kode 'Chalamet' zagotovila vstopnico po ugodnejši ceni. To je storila tudi operna hiša v Seattlu.

Odzvali so se tudi številni umetniki. Operna pevka Isabel Leonard je brez dlake na jeziku dejala: "Iskreno povedano, šokirana sem, da je lahko nekdo, ki je navidezno tako uspešen, tako ozkogleden v svojih pogledih na umetnost, medtem ko se ima za umetnika." Balerina Misty Copeland pa je dodala: "Mislim, da je pomembno, da priznamo, da je to umetniška oblika, ki ni 'priljubljena' in del pop kulture, kot so filmi, vendar to ne pomeni, da nima trajnega pomena v kulturi."