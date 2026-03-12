Timothée Chalamet tarča šal, oglasila se je tudi Raiven

Teden dni je minil od izjave igralca Timothéeja Chalameta, ki je razburila širok del javnosti. "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več," so besede 30-letnika, ki na noge niso dvignile le baletnih in opernih ustvarjalcev, temveč tudi vse, ki gojijo ljubezen do visoke umetnosti.
Na spletu so se, pričakovano, pojavile številne šale na ta račun. Več svetovnih opernih in baletnih hiš se je na sporno izjavo odzvalo s promocijskimi akcijami, v katerih si je lahko javnost z uporabo promocijske kode 'Chalamet' zagotovila vstopnico po ugodnejši ceni. To je storila tudi operna hiša v Seattlu.
Odzvali so se tudi številni umetniki. Operna pevka Isabel Leonard je brez dlake na jeziku dejala: "Iskreno povedano, šokirana sem, da je lahko nekdo, ki je navidezno tako uspešen, tako ozkogleden v svojih pogledih na umetnost, medtem ko se ima za umetnika." Balerina Misty Copeland pa je dodala: "Mislim, da je pomembno, da priznamo, da je to umetniška oblika, ki ni 'priljubljena' in del pop kulture, kot so filmi, vendar to ne pomeni, da nima trajnega pomena v kulturi."
"Obstaja razlog, zakaj opera in balet obstajata že več kot 400 let. Chalamet ne bi bil igralec in ne bi imel priložnosti, ki jih ima kot filmska zvezda, če ne bi bilo opere in baleta ter njune pomembnosti v tem mediju. Torej imajo vsi ti mediji svoj prostor in jih ne bi smeli primerjati."
Oglasila se je tudi Raiven
Na spletu se je oglasila tudi naša operna pevka Raiven, ki je skupaj z lanskoletnim evrovizijskim zmagovalcem JJ-jem, ki je kristalni mikrofon osvojil prav z operno pesmijo Wasted Love, zapela delček zmagovalne pesmi in pripisala: "Dejala bi, da celotno Evropo še vedno zanima opera in balet."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.