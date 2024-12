Timothée Chalamet zaradi videza brez vlog: Dejali so, da nimam pravega telesa

Igralec Timothée Chalamet je v intervjuju za Rolling Stone spregovoril o svoji karieri in začetkih, ki niso bili tako svetleči. 28-letnik je razkril, da se je pred leti boril za vlogo v filmskih franšizah Labirint in Razcepljeni, a bil vedno zavrnjen z argumentom, "da nima pravega telesa". "Vedno sem dobil enake povratne informacije. Nekoč me je poklical agent in dejal, da je zaradi vedno istega argumenta utrujen in da me ne bo več prijavljal na takšne projekte."